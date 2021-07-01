Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым рассказал, что в Украине не появились партии юго-востока.

Руслан Бортник отметил, что сейчас в Украине нет партий, которые бы представляли интересы юго-востока.

“Их сейчас нет. Меня эта ситуация в какой-то мере удивляет. После того, как посыпалась ОПЗЖ электорально, то есть, рейтинги партии просели, никто на ее месте толком не вырос. Не перешли голоса условно в “Наші”, “Наш дом Украина”, “Партия Шария”. В какие-то такие проекты не переросли. Этот электорат просто высыпался. Он есть, но он не доверяет этим элитам уже”, - сказал Бортник.

По его словам, 5-10 процентов электората в Украине высыпалось в пустоту.

“Каждый десятый украинец, готовый голосовать, активный украинец, он сегодня не может найти за кого голосовать… Тут нужно что-то оригинальное. Тут нужны новые не дискредитированные лица. Узнаваемые и не дискредитированные лица в этом сегменте. А в этом сегменте их практически нет. То есть, если, условно говоря, “Европейская солидарность” обновилась, там пришла Федишин и все остальные, есть какие-то обновления, если “Слуга народа” — это обновленная сила с новыми лицами, то в этом бело-голубом сегменте просто политбюро”, - добавил Руслан Бортник.

Он отметил, что в этом сегменте есть Шарий, но это не классическая партия и она не срабатывает.

“Там нужно тоже обновление, если эти партии хотят развиваться. Они должны обновляться. За счет разного рода активистов, за счет разного рода обиженных радикалами”, - подчеркнул Бортник.

Как сообщала Politeka, Журавский заявил о попытках зачистить оппозицию: "Проводят обыски без решений суда у народных депутатов от ОПЗЖ".

Также Politeka сообщала, что Карасёв заявил, что нужно отдать должное нынешней власти: она верно чувствует импульсы, которые идут от общества.