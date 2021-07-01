Политолог и блогер Юрий Романенко в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал, как украинская власть распиливает миллиарды.вла

«Университет будущего – 7 млрд грн проект. Мы понимаем, что не нужен этот университет будущего! Доведите «Могилянку» до конца. Сделайте так, чтоб в КПИ, когда ты заходишь, на первом этаже не воняли туалеты. Купите современные лаборатории. Вот по миллиарду на 7 ведущих университетов дайте, и у вас уже получится какой-то эффект», - говорит эксперт.

По его мнению, за хаосом красивых слов власти происходит банальный распил. Романенко отмечает, что власть поняла, как можно зарабатывать деньги на бюджете.

«Сегодня от бюджетного корыта отодвигают старых олигархов. Олигархам поэтому тяжелее, потому что они сами так же паразитировали на бюджетных потоках. Их потихонечку отодвигают плюс еще пугают санкциями», - сказал журналист.

Он считает, что санкции СНБО, помимо всего прочего, создают проблемы бизнесу, чтобы сделать его более договороспособным.

«И все начинают чесаться, все не хотят попасть под санкции, все не согласны… Но походу в Верховной Раде лояльные люди голосуют за эти все законы, которые принимают. Ну так задаешься вопросом… Олигархи, так а какая у вас субъектность? Если вас просто как лохов сейчас разводят и загоняют в угол, как школьников шкодных ставят на колени на гречку санкциями СНБО и говорят: «Так, вот этого, видели, наказали, значит завтра будешь ты», - резюмировал Романенко.

Ранее Politeka сообщала, что Бортник прокомментировал реакцию Кремля на новые санкции.

Также Politeka сообщала, что Балашов заявил, что Украина поступила правильно, введя санкции против Беларуси.