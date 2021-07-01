Нацкорпус провел мистерию памяти к 114-й годовщине со дня рождения Романа Шухевича. Об этом было сообщено на официальном сайте Нацкорпуса.

«В этот день мы чествуем человека, который имел все возможности жить спокойной бюргерской жизнью, человека, который имел много различных талантов – спортивных, коммерческих, организационных ... Но прежде всего Роман Шухевич для нас – создатель армии непокоренных, который, опираясь исключительно на силы собственного народа, смог построить самую мощную повстанческую армию. Этот человек навсегда с нами, он вдохновляет нас и ведет в бой в современной российско-украинской войне», - заявил во время мероприятия руководитель Западного Терена Национального Корпуса Сергей Бевз.

Как указано на сайте, к акции было привлечено более тысячи участников, пришедших двумя колоннами к бюсту главы УПА.

«Представители почётного караула возложили венок к бюсту главнокомандующего, участники мистерии зажгли в чашах огонь как символ незримого присутствия воинов, отдавших жизнь за Украину», - говорится в публикации.

Также на сайте подчеркнуто, что Роман Шухевич был очень талантливым – он активно занимался спортом, имел организаторские и коммерческие навыки. Как указано на сайте, Роман Шухевич создал освободительное партизанское движение, которое вело борьбу во время Второй мировой войны, за что он получил в 2007 году посмертно звание Героя Украины.

«В рамках празднования дня рождения главнокомандующего УПА сегодня во Львове также состоялось открытие спортивного зала имени Романа Шухевича. Ведь с детства он активно занимался спортом, был призером сотен соревнований и инициатором создания спортивных кружков», - говорится на сайте.

Напомним, Politeka сообщала, что Нацкорпус требует от народных депутатов обнародовать последствия срыва спецоперации по «делу вагнеровцев».

Ранее Politeka сообщала, что Нацкорпус в Киеве презентуют план действий по деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий.