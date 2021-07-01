Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный – говорится на сайте ведомства

Госэкоинспекция с помощью спутниковых снимков обнаружила 80 несанкционированных свалок общей площадью более 900 гектаров. Это равно площади примерно 130 озер Синевир, пишет znaj.ua.

Чиновник отметил, что на основании спутниковых снимков ГЭИ поручению премьер-министра Украины осуществила меры контроля на 5 субъектах хозяйствования и органах местного самоуправления из 57 запланированных. Это:

КП «Згуровский комбинат коммунальных предприятий»;

Жилищно-эксплуатационная контора Барышевского поселкового совета;

Барышевский поселковый совет Киевской области;

Чао «Киевспецтранс» (полигон бытовых отходов № 5 и № 6);

Вышгородское районное коммунальное предприятие «Коммунальщик».

«Во время проверок был выявлен ряд экологических нарушений, в том числе захоронение отходов на свалках без соответствующих проектов и разрешительных документов.

Кроме того, ГЭИ направила исковое заявление в суд о бездеятельности Барышевской поселкового совета Киевской области в сфере обращения с отходами и с требованием принять меры для устранения несанкционированных свалок», - отметил Андрей Малеваный.

Он добавил, что мусор из нелегальных свалок, в том числе с токсичными и опасными веществами, загрязняет почвы, подземные водоносные горизонты, становится причиной пожаров, а также попадает в реки, которые разносят отходы по всей Украины.

«Именно поэтому Госэкоинспекция осуществляет многочисленные проверки и дает предписания по устранению несанкционированных свалок. Это позволяет локализовать проблему и предотвратить масштабные негативные последствия для окружающей среды и людей», - отметил Андрей Малеваный.