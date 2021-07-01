В программе Гари Табах ON TARGET экономист и бывший советник президента России по экономической политике Андрей Илларионов сообщил о прошлогодних беспорядках в Соединенных Штатах.

Экономист называет эти события в США горячей гражданской войной и сообщает, что там произошло. «Банды BLM и антифа вышли на улицы американских городов и начали устраивать погромы с нападениями на офисы, на квартиры, на дома, на бизнесы американцев, на самих людей...», - рассказывает он.

По словам Илларионова, если взять не всю Америку, а только 100 городов, то по статистике количество убийств выросло на 2800 человек по сравнению с предыдущими годами. Итак, говорит он, это число смертей - результат кампании. «Эту цифру можно считать платой, ценой за ту вакханалию насилия, которую устроили банды погромщиков на улицах американских городов», - утверждает гость программы. Также он заверил, что скоро собирается опубликовать свое исследование этих событий.

Попутно Илларионов обращается к Википедии, которая, будучи под контролем сторонников Демпартии, подает, конечно, другие данные. Он акцентирует, что там количество погибших оценивается в 16 человек, что является ложью. «Это не первая ложь, которая написана в Википедии», - утверждает бывший советник. Также он отмечает, что данные ФБР о количестве убитых стоит ждать через несколько месяцев.

Напоминаем, Илларионов рассказал, как ему трижды предлагали стать советником Путина.

Ранее Politeka сообщала о том, что Илларионов рассказал о своей деятельности в экономике в 90-х.