В Украине все идет к тому, что ФОПов не будет. Об этом рассказала эксперт по экономическим вопросам Юлия Глушко журналистке Любови Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.

«Вероятнее всего останется прожилка ФОПов, которые занимаются деятельностью в сфере IT и предоставления ивент услуг. Будет происходить естественный отбор ФОПов и останутся в основном те, кто работает по безналу. Я призываю ФОПов, чтобы они не сдавались, РРО не так страшно, как вам кажется», - подчеркнула она.

Глушко рассказала, чтобы проверить РРО это надо выезжать на проверку целой бригаде, составлять акт о технической работе аппарата, а это масса работы. И если вы захотите сказать, уверена она, что РРО у вас на сегодня сломан и у вас будет акт от технической службы, то вам никто ничего не скажет.

«В чем еще проблема наших ФОПов, Кабмин захотел у них увидеть документы на приходный товар. А этот товар, как всем известно, закупается на оптовых рынках, поэтому надо заставить власть сделать те документы, которые вы получаете от этих рынков подтверждающими. ФОПы должны добиться заставить власть признать те документы и документооборот, который у них есть», - резюмировала она.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что с 1 июля начнут прогонять всех желающих купить наш чернозем через санкционный список.

Также ранее Завальнюк рассказывала, что рост цен на газ и, соответственно, на тепло и горячую воду – неизбежен.