Какую роль в жизни РФ играет оппозиционный Форум свободной России? Об этом в программе «ON TARGET» с Гари Табах рассказывает один из его организаторов, бывший советник президента России по экономической политике Андрей Илларионов.

«Форум свободной России – это не революционная ячейка, а платформа, на которой собираются люди оппозиционных взглядов. Это не политическая партия. Там собралось много достойных людей, и это была одна из немногих, если не единственная площадка, где встретились представители разных подходов. Но сейчас часть Постоянного комитета во главе с Гарри Каспаровым сочла нужным поддерживать Байдена и Демократическую партию США. По этому поводу получился большой спор. Они решили выступить с заявлением в поддержку Байдена, а я был категорически против », - считает политик.

«К сожалению, большая часть Постоянного комитета одобрила это заявление, и оно было выпущено. Это произошло 18 марта. Дальнейшие события подтвердили мою правоту», - подчёркивает Андрей Илларионов.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказывал о том, как ему три раза предлагали стать советником Путина.

Также Илларионов заявил, что старался как можно быстрее и эффективнее привести Россию к рынку.