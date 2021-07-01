В новом выпуске программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк эксперт по экономическим вопросам Юлия Глушко рассказала, что за 2021 год количество ФОПов выросло на 32 845 человек

«При этом среди вновь прибывших ФОПов 40% добавилось в области IT, 26% – на розничную торговлю, в сфере питания – 9,5% и прочие услуги – 8,5%. То есть на сегодня известна цифра ФОПов в Украине – 1 миллион 932 тысячи 857 человек. Это конкретная цифра и не надо манипулировать, что их на сегодня пять миллионов», - рассказала она.

Глушко сказала, что предоставлена помощь по COVID-19 337 тысячам 946 ФОПам, что равняется 25% от всех ФОПов, а сумма компенсации является смешной. Соответственно, мы с вами понимаем, считает она, что происходит полное отсутствие координации исполнительной власти с системой страны и она не работает, если налоговик не приходит на налоговый комитет – значит ему все равно.

«Этот налоговик получает прекрасную зарплату в районе тридцати тысяч и выше, при этом он не готов работать. Поэтому я хочу призвать ФОПов, чтобы они спросили, если ФОПам больше заплатят компенсации и при этом будет фискализация – это ли баланс? А закон сохранения кинетической энергии состоит в том, что где-то уходит, а где-то приходит», - подчеркнула она.

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Также ранее Бизяев рассказывал, что в России готовятся к каким-то глобальным геополитическим сдвигам.