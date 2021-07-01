Экономист, бывший советник президента России по экономической политике Андрей Илларионов в программе Гари Табах ON TARGET рассказал, почему прекратил сотрудничество с Институтом Катона

«В течение лета и осени прошлого года у нас сложились серьезные конфликты с руководством Института по ключевым вопросам. Дело в том, что на наших совещаниях внутренних сотрудники Института Катона, в частности, составили такие тезисы – что современный Китай является гораздо более лучшим обществом, чем современные Соединенные Штаты. И говорили, что нам нужно учиться у Китая, нам нужно двигаться туда…», - говорит экономист.

Илларионов заявил, что из всех сотрудников Института Катона он оказался единственным, который выступил против таких тезисов и назвал эти заявления абсолютно недопустимыми.

«У Соединенных Штатов есть немало проблем, в том числе и в политической области, идеологической области… Но даже сравнения современных США с современной китайской диктатурой абсолютно недопустимы», - сказал эксперт.

Также на его увольнение из Института Катона повлияло то, что один из его ведущих сотрудников стал членом цензурного комитета Facebook, который определяет, что можно публиковать в соцсети, а что должно быть удалено.

«В эпоху, так сказать, цензурирования сообщений о происхождении коронавируса было закрыто не менее 40 тыс. аккаунтов в Facebook, потому что их владельцы пытались разобраться в этой причине. И руководство Института Катона с гордостью сообщило о том, что один из наших сотрудников теперь будет сотрудничать в этом цензурном комитете и будет принимать участие в цензурировании информации на Facebook», - рассказывает Илларионов.

По словам экономиста, он выступил против этого, и коллеги его не поддержали.

«Участие Института Катона – либертарианского центра, каким его знают в мире – в цензуре абсолютно недопустимо», - подчеркнул эксперт.

Кроме того, Илларионов утверждает, что руководство Института Катона поддерживало протесты BLM, и он принципиально не был согласен с такой позицией.

«Я неоднократно на наших совещаниях внутри Института говорил, что эти погромы со стороны BLM, осуществлявшиеся летом 2020 года в американских городах, напоминают мне сюжеты из истории моей собственной страны – России. Это погромы банд Красной гвардии в 1917-1918 годах. Это напоминает мне бесчинство штурмовиков в Германии в 1930-ые годы. И то, и другое вело, соответственно, к захвату власти в России коммунистическим тоталитаризмом, а в Германии – нацистским тоталитаризмом. Я говорил о том, что продолжение этих погромов в Соединенных Штатах рискует привести к аналогичному результату. Это вызвало очень большое недовольство со стороны руководства Института», - резюмировал экономист.

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