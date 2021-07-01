Отказавшись от своеволия и эгоизма, человек способен обрести настоящую веру в Бога и спасение души

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале, пишет znaj.ua.

«Если в жизни многих современных христиан что-то идет не так, как им хочется, они уже вызывают на помощь всех святых, истово молятся, простят Бога о том, чтобы «не твоя, Господи, а моя воля была на земле. Ты сделай так, как я хочу, избавь от того, убери это, дай то». Так и проходит «церковная» жизнь этих христиан, главный смысл которой можно выразить одним словом - своеволие. А ведь на самом деле нам нужно понять очень важную вещь - если мы не откажемся от своего эгоизма, от самости, от безумной любви к своему «Я», мы не спасемся», - объяснил митрополит Лука.

Владыка привел пример из жизни старозаветного праотца Авраама, который показал образец истинной веры.

«Мы живем в такой период Церковной истории, когда позади десятки тысяч примеров того, как люди, доверившиеся Богу, победили мир и вошли в Жизнь Вечную. Нам есть на кого равняться. А теперь представьте себе жизнь Авраама, у которого не было ни одного примера такого безоговорочного доверия Богу…Библия не говорит нам с какими мыслями Авраам шел к тому месту, где должен быть заклать своего единственного, долгожданного и горячо любимого сына. Но поставьте себя на место Авраама и задайте вопрос: «Есть ли у меня хоть капля такой веры?», - отметил архиерей.

Он напомнил, что вера - это полное предание себя в волю Божию «без всяких условий и договоренностей, без оценочных суждений и размышлений, без страхов и любых, даже малейших, сомнений».

«Пока мы торгуемся с Богом, ставим Ему условия, требуем выполнения наших прошений, верующими людьми нас назвать нельзя. Один духовный старец свои желания выразил простой фразой: «Хочу, чтобы было так, как будет, а будет то, что Богу угодно». Не для того, чтобы склонить Бога к своей воле приходит человек в храм, а для того, чтобы спастись. Есть такая расхожая монашеская деятельная установка - «лишь бы не по-моему». И мне думается, что и мирянам ее тоже нужно почаще приводить себе на память», - подытожил митрополит Лука.