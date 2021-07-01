Американская система образования имеет достаточно высокий уровень тоталитаризма. Так сказал экономист, экс-советник президента России Андрей Илларионов в программе «On Target» с капитаном Гари Табах.
Гость программы объясняет, что тоталитаризм появляется там, где устанавливают любой запрет на выражение мнений.
В этом контексте Илларионов вспоминает случай одной девушки, которая, убегая от тоталитаризма Северной Кореи, попала в подобную тоталитарную систему университетов США. По его словам, девушку неприятно поразила американская система образования. «Тоталитаризм там хуже, чем то, с чем она сталкивалась в Северной Корее», - подчеркивает эксперт.
Сам он отмечает, что не учился в Северной Корее, но прекрасно знает о здешней обстановке. В то же время экономист не может подробнее объяснить, что имела в виду беженка. Он предполагает, что ее слова могут быть преувеличением, но уже сам факт сравнения американских и северокорейских университетов по критерию несвободы слова и мысли многое говорит.
Илларионов считает, что это должно было шокировать все правление США, а отреагировала лишь часть общества. Как отмечает экономист, американский Fox опубликовал статью беженки на эту тему, а также другие возмущенные и шокированные граждане обнародовали ее слова. Тем не менее, подчеркивает гость программы, остальная публика никак на это не отреагировала.
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«Более того, сейчас принимаются дополнительные меры по усилению этой тоталитарной идеологии, которая преподается и которой промываются мозги в значительной части американских университетов», - сообщает эксперт.
Напоминаем, Илларионов рассказал о своей деятельности в экономике в 90-х.
Ранее Politeka сообщала о том, что Илларионов рассказал, как он стал советником Владимира Путина.