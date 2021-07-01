Американская система образования имеет достаточно высокий уровень тоталитаризма. Так сказал экономист, экс-советник президента России Андрей Илларионов в программе «On Target» с капитаном Гари Табах.

Гость программы объясняет, что тоталитаризм появляется там, где устанавливают любой запрет на выражение мнений.

В этом контексте Илларионов вспоминает случай одной девушки, которая, убегая от тоталитаризма Северной Кореи, попала в подобную тоталитарную систему университетов США. По его словам, девушку неприятно поразила американская система образования. «Тоталитаризм там хуже, чем то, с чем она сталкивалась в Северной Корее», - подчеркивает эксперт.

Сам он отмечает, что не учился в Северной Корее, но прекрасно знает о здешней обстановке. В то же время экономист не может подробнее объяснить, что имела в виду беженка. Он предполагает, что ее слова могут быть преувеличением, но уже сам факт сравнения американских и северокорейских университетов по критерию несвободы слова и мысли многое говорит.

Илларионов считает, что это должно было шокировать все правление США, а отреагировала лишь часть общества. Как отмечает экономист, американский Fox опубликовал статью беженки на эту тему, а также другие возмущенные и шокированные граждане обнародовали ее слова. Тем не менее, подчеркивает гость программы, остальная публика никак на это не отреагировала.

«Более того, сейчас принимаются дополнительные меры по усилению этой тоталитарной идеологии, которая преподается и которой промываются мозги в значительной части американских университетов», - сообщает эксперт.

Напоминаем, Илларионов рассказал о своей деятельности в экономике в 90-х.

Ранее Politeka сообщала о том, что Илларионов рассказал, как он стал советником Владимира Путина.