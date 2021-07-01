Господь призывает прощать и молиться за обидчиков, воспринимая факт обиды, как испытание веры

Как сообщает "Знай" со ссылкой на Центр информации Украинской Православной Церкви об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб канале "Витражи".

"Какова бы ни была обида, при каких бы обстоятельствах нам бы ее ни нанесли - есть лишь одно средство: «Благословляйте тех, кто вас проклинает, творите добро тем, кто ненавидит вас, и молитесь за тех, кто вас преследует»(Мф 5:44). И это средство нам дает не дипломированный психоаналитик, не знаменитый психотерапевт, а сам Господь Иисус Христос », - напомнил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что Господь, который завещал молиться о тех, кто нас оскорбляет, способен исправить самые сложные ситуации.

"Тяжело ли нам на сердце, пострадала ли несправедливо наша репутация, изменили ли к нам отношение люди-все это исправит и покроет Господь. Только бы наша молитва была искренней. Да и обидчик вполне может измениться и исправиться от этой молитвы. А сам факт обиды мы должны воспринимать как испытание нашей веры, попущенное Богом для нашего же блага. Ведь если нас несправедливо обидели, возможно, это ответ на то, что когда-то мы сами с кем-то несправедливо обошлись. В таком случае наше смиренное перенесение обиды покроет и наш собственный грех», - отметил управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний призвал не погружаться в переживания и больше доверять Господу, Который гораздо лучше знает, что именно и когда именно для нас полезнее».