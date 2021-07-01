Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о невыполненных обещаниях власти, касающихся надбавок к пенсиям и рассказала, на когда перенесли повышения для отдельных категорий граждан.

Она объяснила, что из-за плачевного состояния госбюджета обещанные летом надбавки к пенсиям перенесли на октябрь. Впрочем, отмечает Завальнюк, сумму минимальной и максимальной пенсий все же увеличат, так как они привязаны к размеру прожиточного минимума, который вырастет.

«75-летним пенсионерам и чернобыльцам придется подождать. Кроме того, с 1 июля предполагалось также повышение других видов пенсий. Однако по разным причинам чуда не произойдет», - говорит журналистка.

В частности, отметила Завальнюк, правительство предлагало изменения в порядок расчета пенсий для лиц с инвалидностью, пострадавших в результате ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, которые должны были привести к увеличению пенсий этим гражданам с 1 июля.

«Соответствующий законопроект был подан в Верховную Раду еще в декабре прошлого года. Однако его рассмотрение в парламенте затянулось и сейчас проект принят только в первом чтении и продолжается процесс подачи поправок ко второму», - говорит Завальнюк.

По ее словам, ждала повышения также категория пенсионеров, которым исполнилось 75 лет. Согласно постановлению правительства, принятому в сентябре прошлого года, эти граждане должны с 1 июля получить ежемесячную компенсационную выплату в размере 400 гривен, однако в марте нынешнего года правительство перенесло введение этой выплаты на 1 октября, рассказала журналистка.

«Вот как-то так и получается, что громкие слова и обещания так и остались лишь заголовками на страницах газет. Вы ведь посмотрите, как только народ начинает негодовать, ему дают обещания, а потом разводят руками», - заявила Завальнюк.

Ранее Politeka сообщала, что Длигач назвал проблемы солидарной пенсионной системы в Украине.

Напомним, Завальнюк заявила, что налоговая амнистия не будет пользоваться популярностью среди граждан.