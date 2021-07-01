В среду, 30 июня, представители добровольческих батальонов "Азов", "Айдар", "Донбасс", "Правый сектор" и другие патриотически настроенные активисты пришли под дом президента Владимира Зеленского с требованием уволить секретаря СНБО Алексея Данилова и наказать предателей Украины, пишет УНН

С 23 июня представители ветеранских организаций и патриотически настроенные активисты проводят мирные акции протеста, цитирует издание Знай. Пытаясь быть услышанными, в этот раз они пришли под дом президента, потому что по их информации, президент сейчас живет не в государственной резиденции в Конча-Заспе, а в своей городской квартире в Киеве на Грушевского, 9.

С собой активисты принесли факты относительно действий Данилова, которые указывают на нарушение им нескольких статей Уголовного кодекса, а именно: конституционный переворот и узурпация государственной власти (ст. 109), вымогательство и рэкет (ст. 189). А также нарушение ст. 107 Конституции, согласно которой СНБО является сугубо координационным органом при президенте Украины, однако сейчас СНБО превратилась в квазисудебный орган.

"Фактически секретарь СНБО Алексей Данилов узурпировал власть, безосновательно применяя санкции против кого-либо по собственному желанию. Вместо наказывать предателей Украины, Данилов начал "кошмарить" украинских бизнесменов. Мы уже трижды пикетировали СНБО и ОП с требованием отправить Данилова в отставку. Уверены, что секретарь СНБО по собственным соображениям и интересам лишь имитирует борьбу с коррупцией и контрабандой. Почему такая избирательность в санкционных списках? Почему там "фунты", а не настоящие контрабандисты, как Альперин, которому дали сбежать в Израиль? Люди, которых напихали в списки для "статистики" обязательно пойдут в суды, а компенсации им заплатит государство, то есть мы с вами, это 100%. Президент, который является гарантом Конституции, должен остановить противозаконные действия Данилова, отправив его в отставку, иначе он может быть соучастником уголовных действий Данилова", – отметили активисты.

Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании СНБО не поддержали санкции против украинских граждан, понимая их незаконность, за которую рано или поздно кому-то придется отвечать.

"Вместо того, чтобы проводить эффективное уголовное производство против предателей Украины, вроде главы пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, СНБО своими санкциями, наоборот, делает все, чтобы кум президента России Владимира Путина остался безнаказанным. Всем известна давняя связь Данилова с Медведчуком еще через партию СДПУ, а это началось более 20 лет назад... Зато Данилов начал принимать решения, опираясь на фейковые данные", - подчеркнули активисты.

Представители ветеранских организаций и патриотически настроенные активисты отметили, что если их не услышат, то отстаивать отставку Данилова придут уже тысячи патриотов.

Кстати, 29 июня, во время согласительного совета парламента председатель фракции "Европейская солидарность" пятый президент Украины Петр Порошенко отметил, что сейчас в Украине появилась угроза авторитаризма. "Конституция – это правила для государства и власти по защите человека и общества. И попытки Зеленского добавить себе неконституционные полномочия являются угрозой авторитаризма, скатывания Украины в Россию Путина, Беларусь Лукашенко или возвращения к временам Януковича. Ни в 106-й, где полномочия президента, ни в 107-й, где полномочия консультативно-совещательного органа СНБО, который должен лишь координировать и контролировать, ничего подобного нет", – сказал Порошенко.