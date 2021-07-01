Экономист, экс-советник президента России Андрей Илларионов в эфире программы "On Target" с капитаном Гари Табах рассказал о своей деятельности в экономике в течение 90-х годов, в частности о том, почему по собственному желанию прекратил быть советником премьер-министра Черномырдина и как прогнозировал экономический кризис в РФ

Он рассказал, что в течение 90-х годов не только занимался экономикой, но и создал Институт экономического анализа, который занимал довольно активную позицию в общественном пространстве. До этого Илларионов был советником и.о. премьер-министра, а потом стал экономическим советником премьер-министра, которым тогда был Виктор Черномырдин. Со временем, отметил экономист, он ушел в отставку от Черномырдина, поскольку они не сошлись с ним взглядами на рыночную экономику.

«Он хотел сохранить регулирование цен в Ульяновске, коммунистическом бастионе в начале 90-х годов. Я не хотел сохранять этот бастион, я хотел, чтобы вся страна и отдельные регионы быстрее приходили к рынку, потому что, съездив в Ульяновск, и увидев, что в магазинах там продают вареную колбасу с четко выделенными зелеными кругами в середине – это результат регулирования цен и результат контроля за рыночной экономикой», - объяснил Илларионов.

Он сказал, что хочет бороться против таких реалий, именно поэтому, когда возникли разногласия с Черномырдиным и они решали, кто должен уйти, Илларионов заявил, что уйдет он.

«Потом я ушел в отставку и создал Институт экономического анализа, в котором мы комментировали то, что происходит в российской экономике. И в 1998 году наш институт и я оказались единственными, кто предупреждал публично о неизбежности экономического кризиса и о неизбежности девальвации рубля», - рассказал экономист.

По его словам, тогда против этого возражали не только отдельные другие эксперты, но и правительство и Центральный банк. Илларионов отметил, что 17 августа 1998 года рубль был девальвирован, Россия объявила дефолт и мораторий на исполнение обязательств по кредитам, вследствие чего страна оказалась в тяжелейшем экономическом кризисе.

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