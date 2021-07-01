Политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» дал оценку президентству Януковича. По его словам, Янукович был не самым худшим президентом.

«Янукович был не особенно сильным президентом и на него сильно влиял сын Александр и другие люди из его окружения. Они хотели полноту власти. Когда 25 февраля 2010 года Янукович был избран, он и так имел полноту власти, потому что у него было парламентское большинство», - отметил Спиридонов.

Как отметил эксперт, когда Янукович пришел на пост президента, у него была полнота власти и он мог назначать своего премьер-министра и проводить политику в своих интересах. Потом, по словам политолога, Янукович решением суда вернул себе полномочия, которые были у Кучмы.

«Но всё таки, когда решением суда ему полномочия вернули, тогда ему было уже где разгуляться, и он и его окружение могли больше зарабатывать. Возник перекос, который в результате привёл к революционным событиям в Украине», - подчеркнул Спиридонов.

По мнению политолога, Янукович не был самым плохим или самым лучшим президентом Украины. Как отметил эксперт, потом Януковича решением суда лишили статуса президента.

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