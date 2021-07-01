Согласно легендам, Валерию Лобановскому пришлось воевать чуть ли не со всей футбольной Москвой, но так ли это на самом деле? Подробнее об этом рассказал Заслуженный журналист Украины, сценарист, режиссер Семен Случевский в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

Гость программы уверяет, что реальность не слишком соответствует этим легендам. «У Лобановского была «крыша», давайте будем откровенны. И эта «крыша» имела фамилию, имя, отчество», - говорит он. Как отмечает Случевский, речь идет о Владимире Щербицком, первом секретаре Центрального комитета Компартии УССР и довольно уникальной личности, что была у власти и имела связи с футболом.

Журналист признается, что не собирается идеализировать Щербицкого, хотя он был верен правительству и партии, но именно он виноват в том, что выгнали Маслова, Севидова и Базилевича.

Попутно Случевский вспоминает психологический кризис в 1976 году, тогда «Динамо Киеву» приходилось вести борьбу на нескольких фронтах одновременно - это Чемпионат Союза, Кубок СССР, Сборная СССР - Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Еврокубки. Как говорит гость программы, потянуть все это футболистам и тренерам не удалось.

«Единственное, что всучили Базилевичу и Лобановскому – московских спецов Центрального союза физкультуры, которые погнали их в высокогорье в Болгарии, и они перегрузились. И они «сдохли», и был бунт знаменитый в сентябре», - рассказывает он.

Случевский сообщает о дальнейшем развитии событий: произнести постановление послали секретаря ЦК Погребняка, поскольку сам Щербицкий таким не занимался. «Сказал: "Тренер Лобановский и Базилевич зарвались". Оргвыводы: уволить тренера Базилевича. Сабо в нашем фильме говорит: "Правда, Лобановский говорил, что если бы Базилевич немножко перетерпел – остался бы"», - говорит журналист.

Тем не менее, рассказывает он, Базилевич, несмотря на свое воспитание, ушел, а Лобановскому пришлось остаться одному. Случевский отмечает, что Лобановский не мог поддержать его вслух, но всегда старался помочь.

Также эксперт вспоминает скандал 1980 года о договорняке, который расшевелил эту тему. Он объясняет, что речь идет о матче ЦСК - «Динамо Киев», на котором счет 0:0 подошел обеим командам, но доказать ничего не удалось.

Напоминаем, Случевский рассказал о выходе Базилевича из команды «Динамо Киев».

Ранее Politeka сообщала о том, что Случевский рассказал о заслугах Лобановского в футболе.