Политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал о вероятных политических действиях Зеленского. По его словам, могут быть назначены досрочные выборы.
«Начиная с апреля прогнозировался большой бабах. Самое громкое, о чём говорили, что могут быть назначены досрочные президентские выборы, потому что Зеленский ощущает, что отбыв 5 лет президентом, на второй срок он не переизберется», - отметил Спиридонов.
По словам эксперта, Зеленский за 2,5 года правления сохранил рейтинг и, как отмечает политолог, если пройдут досрочные выборы, то у него есть шансы победить и быть президентом 7,5 лет, а не 5.
«Дмитрий Разумков говорил, что в случае досрочных выборов президент не имеет право в них участвовать. Но в случае с украинским законодательством не понятно, насколько буквы закона будут отвечать реальности, но, как я слышал, от этой идеи отказались», - подчеркнул политолог.
Как отметил Спиридонов, разговоры о досрочных выборах выгодны политическим экспертам, потому что активизируются их клиенты. По словам эксперта, Зеленский также может провести досрочные выборы в Верховную Раду, но это, скорее всего, заявления, по мнению Спиридонова, чтобы держать депутатов под контролем.
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