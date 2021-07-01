Неполный контроль за цепью обращения с медицинскими отходами приводит к многочисленным нарушениям и манипуляциям в этой сфере
Об этом заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, пишет «Знай» со ссылкой на сайт ведомства.
"Наибольшей преградой для эффективного контроля в этой сфере является отсутствие официальной и достоверной информации об объеме образованного в медучреждениях мусора. Госэкоинспекция владеет информацией лишь о количестве транспортируемых и уничтоженных медотходов, однако общее количество сгенерированного в медучреждениях мусора неизвестно», - пояснил Андрей Малеванный.
Он отметил, что Госэкоинспекция часто выявляет случаи незаконного захоронения опасного медицинского мусора в лесополосах, на побережьях и на территориях ПЗФ. По словам чиновника, чтобы обеспечить эффективное противодействие таким фактам, необходимо наладить контроль за всеми звеньями процесса обращения с медицинскими отходами.
Для этого во время встречи главы Госэкоинспекции с заместителем министра здравоохранения Игорем Кузиным договорились о сотрудничестве, которое предусматривает:
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Обмен информацией об актуальном состоянии по обращению с медотходами в региональном разрезе;
Проведение совместных совещаний для оперативного решения проблемных вопросов;
Разработку решений для обеспечения соблюдения законодательства в сфере обращения с медотходами, в частности, усиление экологического контроля, приведение системы управления отходами к требованиям европейского законодательства.