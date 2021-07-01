Неполный контроль за цепью обращения с медицинскими отходами приводит к многочисленным нарушениям и манипуляциям в этой сфере

Об этом заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, пишет «Знай» со ссылкой на сайт ведомства.

"Наибольшей преградой для эффективного контроля в этой сфере является отсутствие официальной и достоверной информации об объеме образованного в медучреждениях мусора. Госэкоинспекция владеет информацией лишь о количестве транспортируемых и уничтоженных медотходов, однако общее количество сгенерированного в медучреждениях мусора неизвестно», - пояснил Андрей Малеванный.

Он отметил, что Госэкоинспекция часто выявляет случаи незаконного захоронения опасного медицинского мусора в лесополосах, на побережьях и на территориях ПЗФ. По словам чиновника, чтобы обеспечить эффективное противодействие таким фактам, необходимо наладить контроль за всеми звеньями процесса обращения с медицинскими отходами.

Для этого во время встречи главы Госэкоинспекции с заместителем министра здравоохранения Игорем Кузиным договорились о сотрудничестве, которое предусматривает:

Обмен информацией об актуальном состоянии по обращению с медотходами в региональном разрезе;

Проведение совместных совещаний для оперативного решения проблемных вопросов;

Разработку решений для обеспечения соблюдения законодательства в сфере обращения с медотходами, в частности, усиление экологического контроля, приведение системы управления отходами к требованиям европейского законодательства.