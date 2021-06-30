В Украинской Православной Церкви издали книгу о духовно-нравственном осмыслении подвига страданий в наследстве новомучеников и исповедников ХХ века, пострадавших за веру в годы советских богоборческих гонений в СССР.

Как пишет Знай.юа со ссылкой на Центр информации УПЦ, портал novomuchenik.org.ua сообщил, что автор книги «Богословие страдания» — протоиерей Андрей Бобрик.

«Автор делает попытку систематизации и богословского анализа духовно-нравственных взглядов святых новомучеников на роль страданий и скорбей в достижении внутреннего нравственного совершенства. В работе анализируется эпистолярное богословско-гомилетическое наследие новомучеников. На основании морально-аскетических взглядов новомучеников автор в своей работе показывает перфекционистский характер страданий и скорбей с позиции евангельского учения», — отметили в Центре изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века

Книга издана по рекомендации Центра изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века. Рецензентами работы выступили профессор Киевской духовной академии, председатель Учебного комитета УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент и доцент кафедры гуманитарных дисциплин, кандидат философских наук, протоиерей Виталий Игнатьев.

Как отметил во вступительном слове рецензент протоиерей Виталий, «анализ страданий новомучеников за Христа имеет не столько конфессиональный аспект истории, сколько богословско-антропологический смысл. Данная работа о новомучениках ценна тем, что говорит об особенностях мученичества за Христа, не убивает, а преображает личность. Автор указывает на то, что, как правило, новомученики — это простые люди. Богословие страдания — это аскетика реальной жизни во Христе, к которой призван не только монах, не только священник, а просто человек, если он хочет остаться человеком».

«Книга рассчитана на тех, кто изучает православное богословие, философию антропологии и смежные дисциплины, а также на всех, кто интересуется современной православной богословской мыслью», — подчеркнули издатели.