Какими будут сексуальные отношения в будущем? На эту тему рассуждает футуролог Алексей Толкачев в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24».

Толкачев предполагает, что в перспективе появятся или специальные таблетки, или какие-то кнопки, что сразу смогут доводить человеческий организм до оргазма. «Понимаете, человек, он не обуздан в своем стремлении к совершенствованию окружающего мира. К усовершенствованию всего, что человек считает несовершенным», - объясняет он и добавляет, что это касается и телесного удовольствия.

Эксперт отмечает, что ощущение оргазма связано не только с гениталиями, но и с нервными окончаниями, химическими реакциями и определенным состоянием мозга. Он подчеркивает, что люди большую часть своего времени проводят на работе, пытаясь построить успешную карьеру, а потому времени на создание отношений у них остается не так уж и много.

«Захотел — взял таблетку, скушал. Другой момент, что такая химическая реакция, такой эффект, в любом случае будет сопоставим с эффектом от наркотического опьянения», - рассуждает Толкачев. Он объясняет, что удовольствие от полового акта связано с общей гормональной картиной организма.

Также футуролог считает, что в будущем люди могут потерять способность испытывать удовольствие, зато появятся эротические сны и сексуальные отношения в виртуальной реальности. «То есть, мы можем заниматься сексом во сне», - констатирует он. Толкачев называет и определенные преимущества такого процесса: в виртуальной реальности человеческое тело не будет потеть, так сильно напрягаться и уставать, зато эмоции будут настоящими. «Многие люди, не получая в сексе удовольствия в реальной жизни, могут перейти в виртуальную жизнь», - предполагает гость программы.

Другой крайностью, считает он, может стать вообще отказ от любых сексуальных отношений. Как объясняет Толкачев, даже сегодня можно увидеть людей с плохими навыками коммуникации, то есть им трудно строить отношения или они не могут пережить негативный опыт. Он отмечает, что речь идет об асексуалах, которые пытаются атрофировать в своем теле любую потребность в сексуальном удовлетворении.

Напоминаем, Толкачев предположил, что домашнего насилия в будущем должно стать меньше.

Ранее Politeka сообщала о том, что Толкачев рассказал, в чем отличие занятий любовью от секса.