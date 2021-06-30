Проблема домашнего насилия в последние годы обсуждается всё чаще. Что может помочь решить её в будущем? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает футуролог, бизнесмен и философ Алексей Толкачёв.

«Домашнего насилия в будущем должно стать меньше, поскольку его появление связано с психологической уязвимостью и комплексами. Если тема секса выходит из-под запрета, то у человека становится меньше зажимов. Будет меньше неврозов на сексуальной основе, а тогда и насилия станет меньше. Партнёры смогут говорить о сексе, а у нас сейчас это в массе отсутствует. Люди неудовлетворенны, они чего-то ожидают от своих партнёров, но не говорят об этом. А домашнее насилие чаще всего имеет сексуальный подтекст», - отмечает футуролог.

По его словам, если люди смогут преодолеть табу и свободно говорить между собой о сексе, тоэто решит множество проблем.

«Секс – это абсолютно нормальная тема для разговора. Но в нашем обществе к этому относятся иначе. Например, наши зрители привыкли к тому, что я говорю о Донбассе, о России, о Путине, но сейчас наверняка многие из них будут очень удивлены. Но ведь это тоже обычная сфера жизни, и её не следует делать запретной для разговоров», - считает Алексей Толкачёв.

Ранее, как сообщает Politeka, он отмечал, что в 1996 году Конституция Украины была принята политиками, а не народом.

Также Толкачёв сослался на данные научных исследований о том, что сейчас дети в сексуальном отношении созревают раньше, чем прежде.