Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев

Высоко и низкопосадовцы начинают демонстрировать свой патриотизм за бюджетные средства накануне 30-летия провозглашения новейшей независимости.

Сейчас становится модным трендом борьбы среди местного чиновничества, передает znaj.ua.

у кого высший флагшток?

Так, согласно информации СМИ, городская власть в Черновцах обустраивает смотровую площадку и устанавливает флагшток с флагом за 12,65 миллионов грн.;

в Полтаве реконструируют сквер, и обустраивают флагшток за 12 млн. грн.;

в Краматорске реконструируют фонтан в парке под флагшток за 11,17 млн.грн.;

в Батурине устанавливают флагшток за 4,14 млн.грн.;

в Черкассах установят флагшток за 2.13 млн.грн

Попутно напомню, что по инициативе бывшего замминистра регионального развития Парцхаладзе на Черкасской дамбе уже сделали, конечно без тендера, смотровая патриотический площадку почти на 9 млн. грн.

Сейчас установленное "сердце с любовью к Украине" исчезло, а деревья высохли!

Поэтому, убедительно прошу изменить формат властного патриотизма накануне 30-летия Дня независимости.

Начните любить Украину через установку флагштоков, организацию праздничных концертов, размещение рекламы... за свои или меценатские средства, а не за наши бюджетные.

Особенно циничным выглядит это фонтано и флагштокобудівництво по завышенным ценам из бюджета на фоне оптимизации больниц, школ, библиотек, спортивных и художественных кружков, потому что ...не хватает средств?!

Начните наконец любить Украину до глубины собственного кармана, а не за наши, бюджетные средства!

Тем более, что зарплаты, премии и состояние в декларациях должностных лиц точно дают такую возможность.

П. С. информирую также, что команда родной страны готовит целый ряд мировоззренческих проектов ко Дню Независимости, как всегда без привлечения бюджетных средств.

Так планируем установить казацкий крест в славном трахтемирове, начать съемки нового сериала "7 чудес Украины: Малые родины великих украинцев", издать книжные заведения с интересными фактами о выдающихся деятелях Украины, подготовить издание об историческом Киеве, который мы потеряли: от Боголюбского до Сталина ... и тому подобное.