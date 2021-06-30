Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, либертарианец, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» рассказал, в чем проблема олигархов. По его словам, олигархи ничего полезного не делают, паразитируя на старых капиталах.

«Они не считают, что у них нарушена совесть. Они считают, что у них была ситуация, в которой они достаточно успешно разобрались: открыли кучу предприятий и правильно задействовали деньги. Их проблема как у детей – Я делаю всё правильно, но так получилось, что у меня все деньги и я позабирал у детей все игрушки. А че это дети не хотят со мной играть? Так ты позабирал все игрушки, дебил!», - отметил Балашов.

По словам эксперта, олигархи не несут никакой пользы обществу, потому что они действуют лишь из выгоды себе, не развивая свои предприятия, чтобы они могли быть полезными государству и людям.

«Они не продуктивны, то есть не выдают ничего нового – эти капиталы они не превращают в новые капиталы, а над ними сидят и «над златом чахнут», эксплуатируя старые предприятия. Желательно, чтобы они создавали новые деньги, а их они не собираются создавать, потому что это риски и об этом думать надо», - подчеркнул Балашов.

Как отметил эксперт, олигархам не выгодно создавать новое, потому что надо выходить из зоны комфорта, поэтому они паразитируют. По словам Балашова, у олигархов не счастливая жизнь, потому что, например Коломойский, как отметил эксперт, судится со всеми, и никто не даёт ему покоя.

Напомним, Politeka публиковала слова Балашова о СССР: Я вообще не понимаю, как он дотянул до 1991 года.

Ранее на Politeka Балашов заявил, что Украина поступила правильно, введя санкции против Беларуси.



