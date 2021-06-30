Профессиональный переговорщик Вадим Рахлис в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» объяснил, кому выгодно, чтобы на Донбассе была «серая зона».

Рахлис считает, что наша страна не должна зависеть ни от РФ, ни от ЕС.

«Болгария является членом Евросоюза, но это страна, которая беднее Украины, даже сейчас. Там нет болгарских предприятий, осталось только немножко болгарской молочной продукции. В супермаркетах немецкая, французская… И болгарская гораздо вкуснее. Очень мало болгарских продуктов, нет толком болгарской промышленности, хотя страна прекрасная. В стране около 10 млн жителей, страна курортная, но там ничего не осталось», - говорит эксперт.

Переговорщик подчеркнул, что не видит смысла «хотеть в Евросоюз».

«Понятно, почему мы не хотим быть в «русском мире». Потому что России ни верить нельзя, ни договориться с ней нельзя. Но нам придется с ней договориться. Потому что граница очень много километров проходит, и нам придется договориться, чтобы перестали гибнуть наши люди», - сказал Рахлис.

Он утверждает, что самое главное – это освободить пленных любой ценой.

«Вытащил людей – это результат», - резюмировал переговорщик.

Ранее Politeka сообщала, что Рахлис рассказал, какой должна быть украинская дипломатия.

Также Politeka сообщала, что Рахлис анонсировал создание международной школы переговоров в Украине.