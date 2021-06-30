Официально нетрудоустроенные люди, у которых есть долги, больше не смогут доказать, что у них нет денег. Об этом в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала журналистка Любовь Завальнюк, которая объяснила, в чем заключается налоговая амнистия для украинцев и чем это нам грозит.

Журналистка рассказала, что банки смогут дать выписку с суммами перечислений вне зависимости от того, сколько было переведено – важен сам факт финансовой операции.

«Уже сейчас очевидно, что налоговая амнистия не будет пользоваться популярностью среди граждан. Может показаться, что закон не имеет реальных рычагов влияния для таких «несознательных» украинцев, но дьявол кроется в деталях», - заявила Завальнюк.

По словам журналистки, дело в том, что в доработанном ко второму чтению профильным налоговым Комитетом парламента законопроекте содержится норма, согласно которой, даже если вы не подали декларацию, вы как бы совершили определенное действие.

«Если вы не подаете декларацию, то в глазах государства будет считаться, что вы имеете до 400 тыс. грн, квартиры площадью до 120 кв. м, дом – до 240 кв. м, нежилую некоммерческую недвижимость 60 кв. м, автомобиль среднерыночной стоимостью не более 400 тыс. грн с объемом двигателя не более 3 литров, земельный участок в размере бесплатной передачи», - рассказала Завальнюк.

Могут возникнуть вопросы по поводу законности приобретения всего, что больше указанных выше нормативов, а также, если в дальнейшем вам захочется купить что-то дороже 400 тысяч грн, отметила журналистка. Прямого ответа на то, когда придет сообщение от налоговой с просьбой показать, как удалось купить то или иное имущество, пока что закон не содержит, добавила она.

«Таким образом, по сути, закон ведет к нивелированию принципа презумпции невиновности, ведь теперь нам будет очень не просто доказать свою "невиновность"», - рассказала Завальнюк.

Кроме того, добавила журналистка, законом нивелируется принцип презумпции правомерности сделки, ведь придется подтверждать происхождение средств каждый раз, когда сделку заключают «неамнистированные», то есть не подавшие декларацию, граждане.

«Последствия будут очень фатальными для экономики страны. Вместо развития и стабилизации на внутреннем рынке возникнет много проблем с инвесторами. А от них зависит напрямую количество созданных рабочих мест, соответственно операции по купле-продаже имущества уйдут в тень еще больше, граждане будут искать новые способы скрыть свои доходы, а налоговая получит сверхширокие возможности выбирать себе «жертв», что, опять-таки, коррупционный фактор», - подытожила Завальнюк.

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