Политолог Михаил Чаплыга в эфире программы «Чаплыга отвечает» рассказал, к чему привела жесткая риторика Зеленского по отношению к Западу. По его словам, в Германии Зеленского ждёт не менее жесткий разговор.

«С Германией он (Зеленский, - ред.) уже побил горшки. Как говорят: не задавайте прямых вопросов – вы можете получить прямые ответы, а в дипломатии этого делать нельзя. Тут вышел Зеленский и перепутал Германию с Порошенко. Помните, он ему видео писал «Стадион так стадион»?», - отметил Чаплыга.

Как отметил эксперт, Зеленскому не стоило в таком ключе разговаривать с вероятными будущими канцлерами Германии, ведь это привело, по его словам, к ухудшению отношений между Украиной и Германией.

«Будущие канцлеры Германии ему ответили кратко, то есть послали его. Теперь ему предстоит визит в Берлин, ну догадайтесь, что ему скажут в Берлине. Потом он сразу летит к Байдену. Я уверен, что Байден пожмет ему руку и пойдет спать в комнату отдыха, а уже дальше товарищи ниже рангом пояснят большой расклад», - подчеркнул Чаплыга.

По словам Чаплыги, в Вашингтоне Зеленского введут в курс дела и мирового расклада касаемо России, Китая и так далее.

Напомним, для Politeka Чаплыга рассказал ироническую историю, что будет, если приехать в Россию на танке.

Ранее Politeka публиковала заявление Чаплыги, что уничтожили школьное образование, школьные программы. В школах реостатов нет!



