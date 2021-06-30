Политолог Михаил Чаплыга в эфире программы «Чаплыга отвечает» рассказал, к чему привела жесткая риторика Зеленского по отношению к Западу. По его словам, в Германии Зеленского ждёт не менее жесткий разговор.
«С Германией он (Зеленский, - ред.) уже побил горшки. Как говорят: не задавайте прямых вопросов – вы можете получить прямые ответы, а в дипломатии этого делать нельзя. Тут вышел Зеленский и перепутал Германию с Порошенко. Помните, он ему видео писал «Стадион так стадион»?», - отметил Чаплыга.
Как отметил эксперт, Зеленскому не стоило в таком ключе разговаривать с вероятными будущими канцлерами Германии, ведь это привело, по его словам, к ухудшению отношений между Украиной и Германией.
«Будущие канцлеры Германии ему ответили кратко, то есть послали его. Теперь ему предстоит визит в Берлин, ну догадайтесь, что ему скажут в Берлине. Потом он сразу летит к Байдену. Я уверен, что Байден пожмет ему руку и пойдет спать в комнату отдыха, а уже дальше товарищи ниже рангом пояснят большой расклад», - подчеркнул Чаплыга.
По словам Чаплыги, в Вашингтоне Зеленского введут в курс дела и мирового расклада касаемо России, Китая и так далее.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Победитель "Голосу країни" Лазановский переборщил с фотошопом и перестал быть похожим на себя: "Мачо"
Молодой актер скончался в больнице, близкие винят врачей: «Не можем в это поверить…»
Остапчук благодаря Дзидзьо обзавелся шикарным Бентли и собственным рестораном: "Успешный успех"
Надвигаются тропические ливни и жара, синоптик дал неутешительный прогноз: "В середине июля..."
Напомним, для Politeka Чаплыга рассказал ироническую историю, что будет, если приехать в Россию на танке.
Ранее Politeka публиковала заявление Чаплыги, что уничтожили школьное образование, школьные программы. В школах реостатов нет!