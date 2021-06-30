Что сейчас происходит на «Укрзализныци»? В этом в программе «А как на самом деле?» разбирался украинский дипломат и политик, экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который рассказал о ситуации на железной дороге.

«Укрзализныця» — это моя боль». «Укрзализныця», вместо того чтобы быть номер 1 компанией Украины, стала просто генератором черного кэша для нескольких человек», - говорит Омелян.

Экс-министр заявил, что в авиации, на море и в других сферах инфраструктуры были существенные сдвиги, а на железной дороге бардак продолжался и продолжается до сих пор.

Экс-министр отметил, что за один календарный год на «Укрзализныце» поменялось пять руководителей и сейчас будет шестой.

Он напомнил, что буквально на позапрошлой неделе президент вышел с заявлением о том, что железная дорога в дефолте и «Укрзализныця» - банкрот. Однако, говорит Омелян, это пока не привело ни к каким действиям.

Как сообщала Politeka, Загородний считает, что государство должно вернуть контроль над активами «Нафтогаз Украины».

Напомним, Корж высказался об идее создания государственной авиакомпании.



