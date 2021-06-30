Госэкоинспекция готовит исковые заявления в суд с требованиями прекратить деятельность 13 субъектов хозяйствования, занимающихся обращением с медицинскими отходами на Киевщине

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный - говорится на сайте ведомства, передает Znaj.

Он отметил, что ГЭИ продолжает проводить внеплановые проверки по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, контролируя предприятия, деятельность которых предусматривает осуществление операций с медицинскими отходами.

«Так, на 13 объектах Киевской области были выявлены нарушения законодательства в сфере обращения с отходами и сейчас готовятся материалы для исков в суд по их закрытию. Еще 8 предприятиям аннулированы лицензии на осуществление деятельности, в частности, и по предписаниям ГЭИ», - рассказал Андрей Малеваный.

На сегодняшний день Госэкоинспекция завершила проверки 26 объектов на территории Киевской области.

"В целом внеплановые мероприятия контроля проводятся на 65 субъектах хозяйствования по всей Украине. Инспекторы контролируют соблюдение законодательных требований по сортировке, перевозке и утилизации медицинского мусора в соответствии с природоохранным законодательством. А уже с 1 июля Госэкоинспекция начнет проверки на территории Одесской области, где меры контроля пройдут на 5 предприятиях», - добавил Андрей Малеваный.