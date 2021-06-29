Насколько Москву можно назвать европейским городом? Свою позицию по этому вопросу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает писатель, публицист и политический обозреватель Всеволод Непогодин.

«В Москве полным ходом идёт исламизация общества. Лично я не хочу жить в таком городе, где консьержки носят хиджабы. Можно вспомнить резонансные уголовные дела. Например, дело Гюльчехры Бобокуловой, которая отрезала голову четырёхлетней девочке, провела два года в психиатрической клинике – и её просто отпустили в Узбекистан. Или дело об убийстве Никиты Белянкина. Азиатов в Москве и вообще в России становится всё больше, потому что они нужны власти. Приезжие из Средней Азии получают российские паспорта – и голосуют за «Единую Россию» и Путина. Поэтому, когда российская пропаганда критикует миграционную политику Байдена, хочется спросить: ребята, вы в собственном глазу бревна не видите?», - отмечает писатель.

Он также рассказал о том, что происходило в Москве во время футбольного матча между Украиной и Нидерландами.

«В этот день мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть бары в 23 часа – при том, что матч начался в 22. То есть первый тайм ты посмотришь, а дальше как? При этом игру России с Бельгией смотрели с какой-то спесью и пафосом. Но Бельгия окатила их холодным душем», - рассказывает Всеволод Непогодин.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказывал о том, как российские пограничники относятся к украинским гражданам.

Также Непогодин заметил, что сейчас российских граждан больше интересуют белорусские новости, чем украинские.