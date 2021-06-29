День молодежи в Украине прошел, но проблемы молодежной политики никуда не исчезли. Между тем, в стране все ощутимее кризис, вызванный оттоком молодежи: нехватка молодых интеллектуальных кадров, снижение рождаемости и тому подобное. Прогнозы на будущее в таких условиях – неутешительны. О том, что нужно делать для того, чтобы молодежь оставалась в Украине и чувствовала себя здесь комфортно, Українські новини поговорили с Артуром Палатным, председателем исполкома партии "УДАР Виталия Кличко", который с 2015 по 2019 год возглавлял Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

В День молодежи обычно устраивают концерты, раздают грамоты и благодарности. За кадром остается главное – государственная политика в отношении молодежи. Как ее можно охарактеризовать сейчас, по вашему мнению?

По сути, в Украине сейчас отсутствует государственная молодежная политика как таковая. Есть формальные государственные программы, но и те – не выполняются или просто имитируют бурную деятельность. В качестве примера, Государственная программа обеспечения молодежи жильем на 2013-2023 годы, которая предусматривает предоставление льготных долгосрочных государственных кредитов молодым семьям и отдельным гражданам на жилье. Начиная с 2015 года, правительство просто не выделяет средства на нее. Комитет Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, который я возглавлял, работал над перезагрузкой программы. Я пытался убедить правительство выделить на нее финансирование. Но "не до этого".

Хотя на самом деле очень "до этого". Ведь обеспечение молодых семей и молодых людей жильем – первое, что должно сделать государство для того, чтобы остановить тотальный "отток" молодых специалистов из Украины, создать стимулы для экономического развития и улучшения демографической ситуации.

Инициативы, конечно, есть. Недавно ввели программу кредитования молодых семей под 7% годовых. Но там ряд условий, которые сложно выполнить молодым семьям. Как итог, за 4 месяца этой программы выдано аж 461 льготный кредит на приобретение жилья.

То же с образованием. Вместо глубоких реформ морально устаревших образовательных учреждений, власть фокусируется на громких проектах. Тот же "Университет будущего", который имеет все шансы превратиться в очередную "Больницу будущего". К сожалению, деньги потратят, а "будущее" так и не наступит.

По вашему мнению, какое отношение молодежи к такому положению вещей?

Молодежь нуждается в "будущем" уже и сейчас. Это другое поколение, которое живет в открытом мире. Оно не готово ждать 5-10-15 лет, как это было с их родителями. Потому что они видели, что ожидания ни к чему не приводит: проходят годы, а все остается так, как было. Они уже просто не верят в обещания будущего.

Нужны программы, которые дадут результат через год-два. Молодые люди должны увидеть, что действительно нужны своему государству. Что государство рассчитывает на них и готово оказать поддержку. Иначе – лучшие уедут за границу и там останутся. Важно понимать, что здесь речь идет не о какой-то локальной ситуации, которая должна волновать только профильных чиновников. Проблема молодежи – это проблема национальной безопасности. Ведь массовый выезд молодых людей из страны ставит под угрозу интеллектуальный, демографический потенциал страны и перспективу ее развития в целом.

Какая альтернатива? Что можно сделать уже и сейчас, как вы выразились?

Государственные программы должны, прежде всего, ориентироваться на настоящее. Здесь и сейчас поддерживать украинскую молодежь. Вообще я считаю, что месседж "молодежь – наше будущее" абсолютно неверен. Молодежь – это наше настоящее. И надо обеспечить ей возможность получить качественное образование, приобрести жилье, получить поддержку инновационных стартапов уже сегодня. Удержать, а точнее – мотивировать молодежь не только оставаться в стране, но и активно участвовать в ее развитии. В конце концов, это и должно стать главной целью госпрограмм – предоставить молодежи возможность для развития в Украине. Чтобы в Украине оставались работать и создавали семьи образованные, трудоспособные, активные молодые люди. Наша задача – сделать Украину комфортной для них. Иначе, нет смысла рассчитывать на позитивное будущее страны.

Вы говорили о том, что качественное образование может убедить молодых людей оставаться в Украине. Но как это качество повысить? Увеличить финансирование в разы?

Конечно, финансирование образования и науки нужно существенно увеличить, но необходимо рационально использовать и те средства, которые сейчас есть. Одной из инициатив нашей партии "УДАР" в сфере образования – более активно перераспределять имеющиеся средства: нужно, наконец, запустить на полную программу «деньги ходят за студентом» и полноценные образовательные гранты. Украинская талантливая молодежь должна выбирать, где она хочет учиться и, соответственно, государство должно финансировать это образование. В частности, как в Грузии – не ограничивать использование гранта только в украинских вузах. Студент должен иметь право получать образование в любом вузе мира, но одновременно быть обязанным вернуться в Украину и реализовать свои знания в нашем государстве.

Если в ближайшее время мы ничего не изменим ситуацию в молодежной политике – это нам это больно аукнется в будущем. Невозможно заниматься устойчивым развитием государства без применения адекватной молодежной политики и поддержки молодежи.

Имеет ли вообще украинская молодежь влияние на то, куда движется страна?

Молодежь всегда была действенной и решительной частью нашего общества. В отличие от большинства стран бывшего СССР, именно в Украине она стала двигателем тектонических изменений. Наша молодежь всегда была в числе первых в отстаивании прав и свобод. Украинские студенты первыми вышли в 1990 году для борьбы за независимость Украины, а в ноябре 2013 года молодежь вышла на Майдан, чтобы не позволить власти украсть европейскую перспективу в жизни страны. Именно с молодежи начались Революция на граните и Революция Достоинства. Молодые украинцы с первых дней войны на востоке Украины защищали и защищают Украинское государство. Поэтому, конечно, украинская молодежь имела и имеет большое влияние на процессы в государстве.

Многие сомневаются в новом поколении. Вы в него верите?

Партия "УДАР" – это молодая партия и мы всегда уделяли молодежи особое внимание. Я уверен, что сегодняшняя украинская молодежь уже через несколько лет возьмет на себя ответственность за страну и будет принимать важные решения, от которых зависит ее судьба. Убежден, это даст свои результаты. Новое поколение, выросшее без советских стереотипов, сделает Украину сильной, успешной и развитой страной, где не будет места коррупции, бюрократии и равнодушия. Главное – уделять достаточное внимание молодежной политике, прислушиваться к голосу молодежи и давать им все необходимые инструменты для изменений.