Верховна Рада ухвалила постанову №5659 "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів". Цим рішенням парламентарі, по суті, подовжили роботу ТСК, яка вже рік пропрацювала у ВР і показала свою високу ефективність.
Як зазначив нардеп Андрій Ніколаєнко, який є секретарем ТСК, захист прав інвесторів – це захист інтересів держави.
«Інвестиційний клімат – це в тому числі справедливість і законність для бізнесу, який вкладає гроші в українську економіку. Завдяки діяльності ТСК з питань захисту прав інвесторів на цьому полі нарешті з’явився неупереджений та ефективний арбітр», – прокоментував рішення ВР нардеп.
Відповідно до постанови, основнимизавданнями ТСК залишаються:
1) підготовка та надання на розгляд до Верховної Ради в установленому порядку законодавчих ініціатив щодо захисту прав інвесторів, забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форми власності, а також ефективного інвестування в економіку України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції;
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2) визначення пріоритетних напрямків вдосконалення законодавства щодо створення умов для інвестиційної діяльності;
3) забезпечення захисту прав інвесторів (бізнесу);
4) здійснення парламентської співпраці з бізнес-асоціаціями та профільними структурами для сприяння створенню безперешкодних умов для залучення інвестицій;
5) збір та аналіз, в межах повноважень, інформації для проведення парламентських слухань щодо випадків порушення прав бізнесу судовою владою, органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади України, в тому числі правоохоронними органами, порушень прав інвесторів шляхом зловживань положеннями чинного законодавства України.
До складу ТСК увійшли 13 народних депутатів. Головою комісії, як і минолого року, обрали Галину Янченко (фракція "Слуга народу").