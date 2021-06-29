Астролог Влад Росс в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, сможет ли Украина выстоять, если РФ нападет на нашу страну в средине лета.
«Да. Если она нападет предсказуемо с южного либо с восточного флангов, я думаю, мы выстоим. Но если они нападут с Беларуси – пойдут танками с Севера – или тут же захватят с Приднестровья Одессу, то к этому мы будем не подготовлены просто. Путин – это самый коварный враг, которого только можно придумать. И действительно он может очень коварно напасть так, как мы не ожидаем», - говорит астролог.
Он отметил, что самая «огнеопасная ситуация» для Украины (например, нападение на Херсонскую область) – вторая половина июля – начало августа. В то же время Росс обнадежил украинцев: если Путин не нападет в июле-августе, то война на востоке Украины закончится однозначно.
«На самом деле Донбасс уже никому не нужен. Он не нужен ни нашей стране, ни России. А в НАТО мы уже войдем и без него. Это мой следующий прогноз: Украина точно будет в НАТО, дорогие друзья!», - заявил астролог.
По его словам, на этом саммите Украина де-факто вошла в НАТО, но де-юре это будет объявлено только тогда, когда Путин отойдет от власти. Росс прогнозирует, что Путин может уйти уже осенью следующего года.
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