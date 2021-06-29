Бывшая девушка Киевстонера Лилия Багирова прокомментировала расставание со звездой в интервью Наташе Влащенко.

Лилия заявила, что к рэперу у нее были «с первой встречи сестринско-материнские чувства», потому что у звезды «непростая судьба».

«Хотела обнять и прижать к себе», - разоткровенничалась Лилия. Но, мол, страсти как к мужчине не было…

«Мы очень разные люди… я не чувствовала себя защищенной», - объяснила блогер и волонтер Багирова.

Интервью для Наташи Влащенко получилось предельно откровенным. Узнать больше об отношениях Багировой и Киевстонере, совместных экстремальных экспериментах и почему Лилии «мотрошно» даже от голоса экс-бойфренда, можно посмотрев интервью полностью!