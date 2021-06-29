Бывшая девушка Киевстонера Лилия Багирова дала такую характеристику Николаю Тищенко в интервью Наташе Влащенко.
В новом выпуске на Youtube-канале Власть vs Влащенко волонтер и блогер отметила, что «он (Тищенко) идет напролом, он тупой, ему нормально». «В чем секрета успеха Тищенко?», - спросила Влащенко, на что Багирова ответила: «В тупости!».
Также добавила: «Каждый раз, когда я вижу эту харю бандитскую, которая в своей жизни видела столько асфальта… я думаю, блин, ну как…».
Напомним, у Багировой и Тищенко случился конфликт на почве пожаров в Житомирской области весной 2020 года. Лилия как волонтер обвинила Николая Тищенко в популизме на горе людей.
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Больше откровений Лилии Багировой об отношениях с Гео Леросом и экс-бойфрендом Киевстонером, образе жизни и заработках – в горячем выпуске на канале Власть vs Влащенко!