29 июня журнал «Власть денег» представил традиционный ежегодный рейтинг ТОП-25 лучших программ украинского бизнеса в сфере КСО. Как отмечают организаторы рейтинга, в него попали КСО-программы, представленные ведущими украинскими компаниями, которые поставили перед собой цель соответствовать самым высоким мировым стандартам.

Компания «ТЕДІС Украина» отмечена в рейтинге благодаря всероссийскому социальному проекту поддержки государственных домов для людей преклонного возраста «Творим добро», который охватывает 7 областей (Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Винницкая, Полтавская, Сумская и Донецка).

«Проект «Творим добро», который изначально был инициативой в рамках корпоративного волонтерства, за последнее время вышел на качественно новый уровень. Он стал масштабнее и системно. В этом году мы уже реализовали три этапа проекта и как раз готовим четвертый, до 30-летия Независимости Украины», - отметил заместитель генерального директора по корпоративному управлению «ТЕДІС Украина» Денис Ткаченко.

Напомним, что этот проект «Тедис Украина» реализует в соответствии с глобальным целям устойчивого развития 2015-2030 ООН, среди которых, в частности, «преодоление бедности» (цель 1) и «крепкое здоровье» (цель 3). Такие направления актуальны для пожилых людей, особенно тех, кто остался без семейной поддержки и живет в специальных гериатрических учреждениях.