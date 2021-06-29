Политический обозреватель Всеволод Непогодин в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал о переходе через украинско-российскую границу. По его словам, если ехать по паспорту болельщика, то процедура очень кратковременная и легкая. Также, как он отметил, украинцам, которые едут по другим причинам в Россию, сложнее пересекать границу.

«Проблем не было, потому что я оформил фан-id (паспорт болельщика) и в электронном виде предъявил и меня спокойно пропустили. То есть, проблем на границе нет, когда ты едешь по паспорту болельщика. Но рядом со мной проходили простые украинцы и к ним придирались», - отметил Непогодин.

По словам эксперта, когда он проходил границу, к другим украинцам, которые не ехали на футбол, а добирались на работу или по другой причине, сильно придирались, проверяя каждый документ на пункте пропуска. Как отметил Непогодин, паспорт болельщика даёт статус особой лояльности на пропуске через границу.

«Я две границы прошёл за 40 минут, даже не досматривали и никаких вопросов не задавали. Очень легко в этом плане оказалось. Раньше автобусы шли напрямую через границу, а сейчас другая схема: один автобус везёт по украинской стороне, а потом выходишь, пешком переходишь границу и садишься на российский автобус», - рассказал обозреватель.

Как отметил эксперт, люди пользуются таким способом, потому что украинские автобусы, которые едут напрямую через границу тщательно досматриваются, что усложняет прохождение границы.

«Но потом ты сразу садишься в российский автобус, и тебя просто ошарашивает, тебя накрывает флэшбеками, как будто ты попадаешь в пространство фильма «Жмурки». Водители с какими-то золотыми браслетами и татуировками уголовными», - подчеркнул Непогодин.

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