В программе Любови Завальнюк «Суть событий» политолог Руслан Бизяев заявил, что в Украине продолжается борьба за газовую отрасль, а власть совсем не занимается ценообразованием.
По словам гостя программы, сейчас в Украине идет настоящая борьба за газовую отрасль: облгаз, поставки и политическая поддержка - над этим пытаются установить контроль. «Все намного сложнее, чем борьба за руководство Нафтогаза», - подчеркивает он.
Бизяев утверждает, что на борьбе за руководство Нафтогаза все не заканчивается, а только начинается. Попутно он сравнивает это с вершиной айсберга, а под водой - масса других невидимых процессов, в частности, наполнение газохранилищ.
«На следующий отопительный сезон этот вопрос обходится лихим кавалерийским маневром», - отмечает политолог. По его мнению, этот вопрос нужно было решать еще весной, особенно если учесть рост цен на углеводороды в мире, но украинская власть сделала все иначе. «У нас решили поменять руководство Нафтогаза и прищемить Фирташа, дав сигнал другим игрокам на этом рынке», - объясняет Бизяев.
Он отмечает, что власти совсем не занимаются ценообразованием, зато они провели определенные акции, что никак не касаются следующего отопительного сезона. Эксперт добавляет, что Верховной Раде подали законопроект, который ужесточает требования и облегчает процесс возврата задолженности по ЖКХ для коллекторов.
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Напоминаем, Бизяев рассказал, насколько подорожает газ.
Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев заявил, что нужно прекратить геополитические конфликты и осваивать космос.