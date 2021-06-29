Политолог Руслан Бортник в своём блоге рассказал, что говорил Зеленский в недавнем интервью Наталье Мосейчук. По словам эксперта, тема олигархов будет резонансной в Украине следующее время.

«Фактически Зеленский подтвердил отказ от своего обещания избраться только на один срок и подтвердил Наталье Мосейчук готовность переизбираться на второй срок: если люди поддержат для того, чтобы завершить ранее начатое. Прозвучали интересные заявления олигархам, в которых он сказал, что законопроект об олигархах это только выстрел в воздух», - отметил Бортник.

По словам эксперта, президент продолжает работать с темой олигархов, потому что она имеет электоральную политическую выгоду. Как отметил Бортник, Зеленский угрожает парламенту референдумом, если он не примет законопроект, который вносит президент.

«В своём интервью спикер парламента сказал, что в принципе закон может быть, но он должен быть законным – он должен соответствовать Конституции. Причём Научно-экспертное управление Верховной Рады фактически не оставило от законопроекта об олигархах даже камня, говоря о том, что СНБО и президент не могут иметь этих полномочий», - отметил Бортник.

Как отметил политолог, Научно-экспертное управление Верховной Рады пришло к мнению, что президент и СНБО не могут заниматься наказанием физических лиц с украинским гражданством во внесудебном порядке.

«Состязание на теме олигархов, которую поддерживает украинское общество, ведь мало украинцев, которые не хотели бы, чтобы олигархам стало плохо, скорее всего, будет новым пиар-мемом ближайших месяцев», - подчеркнул политолог.

Напомним, Politeka публиковала слова Бортника: Не знаю ни одного олигарха, который финансирует напрямую партии или принимает участие в приватизации.

Ранее для Politeka Бортник рассказал, почему Стерненку дали 1 год условно.



