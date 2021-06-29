Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос на своей странице в Facebook высказался о законопроектах, которые вынесены на рассмотрение внеочередного заседания Верховной Рады.

Сегодня на рассмотрение выносят законопроект №5557 «Об основах национального сопротивления». По словам Кривоноса, этот законопроект является альтернативным законом законопроекту № 4504 «О территориальной обороне Украины», которого в списке для рассмотрения нет.

Кроме того, на рассмотрение выносят законопроект № 5558, которым увеличивают численность ВСУ, внося изменения в закон «О численности Вооруженных Сил Украины». Бывший заместитель секретаря СНБО отмечает, что этот законопроект увеличивает потребность на содержание дополнительной численности на 2,5 млрд грн, которых и так не хватает для обеспечения потребностей воюющей армии.

«Имитация сопротивления – это не решение, которое нужно для укрепления Национальной безопасности (а № 5557 – это исключительно имитация). Это очередной момент истины и для самого президента, поскольку он несет ответственность за то, что вносит в парламент (как и ответственный за свое окружение и за то, что они ему подсунули), и для тех, кто проголосует за бестолковое решение, и для тех, кто своим бездействием будет саботировать развитие важных для национальной безопасности вопросов, ссылаясь на несовершенство законов», - заявил Кривонос.

Он призвал всех неравнодушных к развитию территориальной обороны, подготовки населения и сопротивления не опускать руки.

«Оборона страны – это не о красивых словах и хороших намерениях, а о действенных и своевременных решениях! Конечно, жаль, что страна потеряет время, но здравый смысл в конце концов все равно победит. Просто нормальным людям будет больше работы разгребать завалы за невеждами», - подчеркнул генерал-майор.

Кривонос отметил, что добровольческие силы Украины направили открытое заявление по поводу развития территориальной обороны президенту и председателю Верховной Рады.

Ранее Politeka сообщала, что Сергей Кривонос рассказал о важном козыре Украины .