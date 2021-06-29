Более 24 миллионов гривен убытков нанесено окружающей среде в результате загрязнения почв токсичными веществами в Черкасской области на территории ОАО «Городищенский сахарорафинадный завод».

Такой ущерб рассчитали специалисты ГЭИ, привлеченные к расследованию экологического преступления – сообщили на сайте Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, передает "Знай".

«Во время обследования инспекция обнаружила неизвестную смесь серого цвета на 6 отдельных земельных участках. Лабораторные исследования проб почв показали превышение концентрации нитрата, подвижных форм фосфора, хлоридов», - рассказал председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный.

Он подчеркнул, что в настоящее время по выявленному факту должностному лицу предприятия объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье 239 УК (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды).

«Такое преступление наказывается штрафом до 3,4 тысячи гривен или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, нарушитель должен оплатить убытки, причиненные окружающей среде в результате загрязнения», - добавил Андрей Малеваный.