На фоне и без того неблагоприятной экологической обстановки в Каменском Днепропетровской области мэр города Андрей Белоусов допустил образование еще одного очага, загрязняющего атмосферу и наносящего вред жителям города. Под его протекцией в Каменском уже долгое время функционирует полигон бытовых отходов, не имеющий никаких разрешительных документов на осуществление такого рода деятельности. Об этом говорится в публикации издания Delo.ua.

«Помимо загрязнений от промышленности жителям города приходится терпеть и абсолютно неконтролируемую ситуацию со свалкой твердых бытовых отходов, которая влияет на воздух, а также уровень загрязнения воды и грунтов. О том, что свалка по улице Дорожной крайне негативно влияет на состояние экологии в городе, мэр Каменского Андрей Белоусов прекрасно знает, но предпочитает не замечать проблемы, несмотря на давление медиа, общественности и даже решения судов», - пишут журналисты.

Так, по их данным, еще 3 июня 2019 года Днепропетровский окружной административный суд вынес решение, в котором, в частности, говорилось: "КП КГС "Коммунальщик" осуществляет хозяйственную деятельность с грубым нарушением требований природоохранного законодательства без наличия разрешительной и проектной документации и такие нарушения не устраняет".

В свою очередь, Октябрьский районный суд обязал Днепропетровскую областную прокуратуру внести сведения по этому делу в ЕРДР.

О том, что полигон бытовых отходов является источником загрязнения, стало известно после внеплановой экологической проверки, которая обнаружила на свалке источники образования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Журналисты обращают также внимание на то, что КП КГС "Коммунальщик", непосредственно подчиненное Белоусову и руководству города, даже не обращалось в Департамент экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА для получения разрешительных документов.

«То есть фактически при благоприятствовании городских властей в лице мэра Каменского Андрея Белоусова в городе существует незаконная свалка, которая травит каменчан — загрязняет территорию города и атмосферу, создает угрозу здоровью людей (в том числе работников) и имеет вредное воздействие на экологию», - приходит к выводу издание.