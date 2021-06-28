В День Конституции партия «УДАР Виталия Кличко» провела масштабную акцию, на которой раздавали экземпляры Конституции в населенных пунктах по всей стране
Об этом сообщил глава исполкома партии Артур Палатный на своей странице в Фейсбук, опубликовав видео с акции.
Он отметил, что лучшим подарком для Конституции в День ее 25-летия должны стать знания и соблюдение всех статей каждым из нас – граждан Украины.
«Партия «УДАР Виталия Кличко» провела масштабную акцию к празднику Основного Закона. Наши волонтеры накануне и сегодня раздавали экземпляры Конституции в населенных пунктах по всей стране», – отметил Палатный.
По его мнению, это дает надежду, что люди охотно участвуют в такого рода мероприятиях и с удовольствием напоминают себе ключевые статьи Главного документа страны.
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«Уважение ко Дню Конституции начинается с каждого из нас, давайте помнить об этом каждый день, а не только в праздник. Уважаем Конституцию, соблюдаем законы, любим Украину!» – резюмировал Палатный.