В День Конституции партия «УДАР Виталия Кличко» провела масштабную акцию, на которой раздавали экземпляры Конституции в населенных пунктах по всей стране

Об этом сообщил глава исполкома партии Артур Палатный на своей странице в Фейсбук, опубликовав видео с акции.