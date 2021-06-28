Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook

Далее приводим слова автора без комментариев, пишет znaj.ua.

Есть у меня давняя традиция - не смотреть или слушать, а читать выступления руководителей государства на официальном сайте президента.

Так что начну с самого простого.

Подаю здесь лишь очевидные ошибки в тексте выступления президента:

Вирімо вместо верим;

Вирімо заміть віримо;

Людиноцентрчість - людиноцентричність;

Столітня Конституції УНР - столітня Конституція УНР;

Українською СРСР - Українською РСР…

Теперь по содержанию.

Из текста выступления следует, что единственный «незакрытый вопрос» в деле Конституции - это большой Герб Украины?! То, что Президент, офис Президента, Верховная Рада, правительство, чиновничество на местах ежедневно тотально и цинично нарушают статьи и предписания основного закона - это уже закрытые вопросы?!

Среди важных источников украинского конституционализма Зеленский назвал "Мартовские статьи Богдана Хмельницкого" - это странно, потому что слово в слово переписано из выступления другого президента-Путина?!

И, для меня, как автора ряда учебных пособий и исследований по истории Конституции и конституционного права Украины, шокирующее «открытие» в выступлении Зеленского: «почти в конце, впервые упоминаются "Президент", "народные депутаты", "Кабинет Министров"?!

Мои студенты, получившие хотя бы 60 баллов (это слабенькая тройка) знают, что Конституция имеет всего 15 разделов. Верховная Рада-это 4 по порядку раздел, а Президент и Кабинет Министров - соответственно 5 и 6 разделы?!

П. С. Подаю фото вышеупомянутых фрагментов из текста выступления Зеленского на сайте Президента до их дальнейшего, надеюсь, исправления!

П. С. П. С. Вот снова проверил и вижу, что начали исправлять ошибки и это-хорошо!

Еще бы прочитать весь текст действующей Конституции и начать ее выполнять!