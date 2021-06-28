Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook
Далее приводим слова автора без комментариев, пишет znaj.ua.
Есть у меня давняя традиция - не смотреть или слушать, а читать выступления руководителей государства на официальном сайте президента.
Так что начну с самого простого.
Подаю здесь лишь очевидные ошибки в тексте выступления президента:
Галкин показал, как Пугачева ушла в отрыв и задрала платье во время танца: "Вот так до старости..."
Молния в один миг лишила жизни двух человек: детали и фото с места трагедии под Черкассами
Дорофеева в топе и без белья устроила зажигательные танцы с молодыми красавчиками: "Ребята стараются"
Пенсионерам задерживают повышение выплат, Минсоцполитики раскрыло детали: "Перенесли на..."
Недовольная толпа сорвала концерт Ани Лорак в Москве, певица спасалась бегством: появилось видео
Вирімо вместо верим;
Вирімо заміть віримо;
Людиноцентрчість - людиноцентричність;
Столітня Конституції УНР - столітня Конституція УНР;
Українською СРСР - Українською РСР…
Теперь по содержанию.
Из текста выступления следует, что единственный «незакрытый вопрос» в деле Конституции - это большой Герб Украины?! То, что Президент, офис Президента, Верховная Рада, правительство, чиновничество на местах ежедневно тотально и цинично нарушают статьи и предписания основного закона - это уже закрытые вопросы?!
Среди важных источников украинского конституционализма Зеленский назвал "Мартовские статьи Богдана Хмельницкого" - это странно, потому что слово в слово переписано из выступления другого президента-Путина?!
И, для меня, как автора ряда учебных пособий и исследований по истории Конституции и конституционного права Украины, шокирующее «открытие» в выступлении Зеленского: «почти в конце, впервые упоминаются "Президент", "народные депутаты", "Кабинет Министров"?!
Мои студенты, получившие хотя бы 60 баллов (это слабенькая тройка) знают, что Конституция имеет всего 15 разделов. Верховная Рада-это 4 по порядку раздел, а Президент и Кабинет Министров - соответственно 5 и 6 разделы?!
П. С. Подаю фото вышеупомянутых фрагментов из текста выступления Зеленского на сайте Президента до их дальнейшего, надеюсь, исправления!
П. С. П. С. Вот снова проверил и вижу, что начали исправлять ошибки и это-хорошо!
Еще бы прочитать весь текст действующей Конституции и начать ее выполнять!