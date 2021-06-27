Як автор низки видань з історію української Конституції та активний учасник конституційного процесу в державі, Микола Томенко дозволив собі висловити певні узагальнені оцінки з огляду на 25-річчя ухвалення Основного Закону новітньої України.

2. Серед статей Конституції, які найбільше порушує влада з першого дня ухвалення Основного закону, тобто від 28 червня 1996 року - це соціальні статті.

Принагідно, нагадаю, що вже стаття 1 визначає Україну як соціальну ДЕРЖАВУ. А стаття 43 твердить, що «право на своєчасне отримання винагороди за працю захищається законом». Нині ж на 1 травня 2021 року заборгованість по зарплатах сягнула вже 3 мільярдів 570 мільйонів гривень?! У свою чергу стаття 46 вказує владі, що «Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму встановленого законом». Нагадаю, що базовий прожитковий мінімум на червень 2021 року становить 2 189 грн., а стипендії студентів 1 300 - 1 600 грн.,мінімальна пенсія - 1 769 грн.… Нинішня ж владна мода на визначення спеціальних, елітних зарплат і пенсій в окремих законах, рішеннях Уряду та місцевих рад та ОТГ (дивись Закони про судоустрій, Нацраду по телебаченню, СБУ, Постанови про оплату праці в Наглядових радах…) є не лише неконституційними, а й виразно цинічними по відношенню до абсолютної більшості громадян країни.