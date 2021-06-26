Лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко озвучил идеи ко дню Конституции Украины

Далее приводится прямая речь Николая Томенко без комментариев, пишет Znaj.

По инициативе Общественного движения "Родная страна" состоялся Круглый стол к 25-летию принятия Конституции новейшей Украины на тему:

«Конституция – как мировоззрение для объединения украинского общества».

Наши главные тезисы для объединения в новейшее украинское движение.

Мы поддерживаем и внедряем идеи:

- украиноцентризма-национальное государство;

– человекоцентризма – социальное государство;

- устойчивого развития-экологическое государство;

– приоритета права – правовое государство.

Мы отстаиваем экономический и действенный ежедневный патриотизм.

Нашими идеологическими оппонентами являются:

– представители русского мира в Украине;

– олигархия и ее политические слуги;

– охлократия и ее властные репрезентанты.

Мы также убеждены, что нынешнее государство разрушает деструктивная борьба двух политиков и их ярых сторонников в бесконечном втором туре.

Мы обращаемся к команд Зеленского и Порошенко с предложением перенести весь свой пыл борьбы против путинской России, коррупции и олигархов!

Наши первоочередные планы:

– организация просветительских мероприятий для изучения и применения норм Конституции в интересах каждого человека, как самодостаточной личности;

– осуществление мониторинга и информирования об использовании средств государственного и местных бюджетов с целью формирования культуры сознательного налогоплательщика;

– пропаганда и поддержка проектов в области изучения украинской истории, культуры, языка, Конституции для преобразования всех жителей страны в правдивых граждан Украины.

Пришло время не ждать и просить, а действовать.

Потому что, перефразируя классика, наша Конституция – как «новый и праведный закон», должна начать работать в интересах всех граждан, а не только «избранных»!

П. С. благодарность за дружеские советы и консультации во время сегодняшнего Круглого стола Владимиру Филенко, Олесю Донию, Петру Стецюку.