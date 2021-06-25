В ночь на 25 июня в Киеве неизвестные подожгли базу нардепов от ОПЗЖ Ильи Кивы и Виктора Медведчука

Об этом в telegram сообщил третий командир полка «Азов», старший лейтенант Национальной гвардии Украины Максим Жорин.

«Сегодня ночью какие-то неизвестные хорошие люди подпалили базу боевиков Кивы-Медведчука в Киеве. Скорее всего, это та самая база, где мы в феврале блокировали этих ****. Тогда они дружно трусили, что это просто спортивный зал, где проходят всеукраинские соревнования. Как **** сами же и демонстрируют на видео — это помещение использовалось не для спорта, а как обычные казармы для титушек», — говорится в сообщении Жорина,

Азовец назвал это событие «закономерным и логичным» — учитывая антиукраинскую деятельность Кивы и его боевиков.

«Если с правоохранителями ОПЗЖ-шная тусовка планировала закрыть вопрос при помощи бабок, то с украинским обществом так не выйдет».

При этом Максим Жорин посоветовал всем молодым людям, которые ищут подработку, не связываться с такими как Кива: «Это становится очень небезопасно. И что-то мне подсказывает, что его проблемы только начинаются».