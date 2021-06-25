Футуролог Алексей Толкачев в своем блоге «Толчок» рассказал о преимуществах проекта Конституции 1993 года, который так и не был принят и заявил, что нам нужно возвращаться к этим наработкам, чтобы построить сильное демократичное государство.

«Если мы хотим, наконец, перезагрузить систему и начать строить процветающую Украину, то сейчас пора принимать новую Конституцию, возвратившись к наработкам 1993 года», - заявил Толкачев.

Он отметил, что мнение о том, что не так важно, что написано в Конституции, а важно, чтобы оно выполнялось – ошибочное. Толкачев напомнил, что конституционные нормы являются нормами прямого действия, а в проекте Конституции 1993 года было прямо записано, что «гражданам можно всё, что не запрещено, а государству и чиновникам – только то, что прямо разрешено», что было очень важной нормой для демократичного государства.

По словам Толкачева, проект Конституции 1993 года зашёл настолько далеко в своей прогрессивности, что в статье 12 было закреплено право народа на восстание. Футуролог отметил, что согласно этой норме, граждане могли иметь право оказывать сопротивление кому-угодно, кто осуществляет попытку насильственной ликвидации украинской государственности, конституционного строя, нарушения территориальной целостности или осуществляет действия, направленные на захват государственной власти.

«Представьте, если бы только эта норма была в тексте Конституции, участникам майдана не пришлось бы доказывать, что они – не верблюды. Они бы право имели! А все наши добровольческие батальоны, они же, по сути, оказались вне закона. А так, одна статья конституции стала бы достаточным основанием для защиты Украины», - говорит Толкачев.

Он добавил, что проект конституции 1993 года предполагал возможность двухпалатного парламента, включал раздел о гражданском обществе, предусматривал право народа на восстание и многое другое. Но это все убрали и в 1996 была принята Конституция в редакции, которая была выгодна тогдашней власти.

«Вы уж меня извините, что порчу вам праздник и 25-ую годовщину принятия Конституции. Но никакая она не «лучшая в Европе», она сильно уступает предыдущим проектам 1992-1993 годов. И Основной закон был принят под интересы президента Леонида Кучмы, которому совсем не нужна была сильная Украина. Ему была нужна власть. Поэтому получилась наша Конституция преимущественно декларативная, а каждый последующий президент не гнушается её «поиметь» в личных целях», - заявил Толкачев.

Напомним, Друзенко заявил, что вышиванка не делает патриотом, а принятие Конституции не делает демократию конституционной .