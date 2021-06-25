Анархист Михаил Чаплыга в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, что Великобритания считает Украину задним двором России и ввела свой корабль в Черное море, чтобы поделить его.

“Что происходит на самом деле: Британия с Турцией выясняют, как они будут делить Черное море. А тут под руку подвернулась Украина. Гениально. Что такое Украина с точки зрения Британии? Как они написали в своей же прессе: “Это задний двор России”. Отлично. А что же такое Украина в этом заднем дворе? Это сухой стог сена. Что нужно сделать? Поджигай! Потому что Британия же далеко. Она вообще за проливом, и вообще они с этого ЕС-а ушли”, - сказал Михаил Чаплыга.

Он отметил, что хоть Британия и сожгла “задний двор”, но дым все равно будет идти в ее сторону.

“Оно же потянет на Германию и Францию. Дважды прикол. Гениальный ход. А заодно этим дымом мы будем отвлекать кого? Обком. Это же Вашингтонский обком. Они же не признают, что ЦК теперь поменялось. А Вашингтонский обком чем занят, они пытаются с русскими, походу с европейцами, порешать вопросы с Китаем. У них вообще своя свадьба. А тут Британия”, - добавил Чаплыга.

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