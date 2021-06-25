Мэр Днепра Борис Филатов вероятно будет помогать Владимиру Зеленскому переизбраться на второй срок. Его рассматривают как технического кандидата в борьбе с городским головой Киева Виталием Кличко. Об этом в своем блоге на ЛІГА.net пишет Андрей Вигиринский, юрист и аналитик.

Вигиринский отмечает, что именно Кличко на Банковой рассматривают как основного конкурента Зеленского на предстоящих выборах. Он компромиссная фигура как для Запада, так и Востока, является узнаваемым, не имеет серьезных конфликтов с олигархами и давно сформировал сеть международных контактов среди американских и европейских союзников Украины. Также имеет хорошую историю успеха и феноменальный результат на предыдущих мэрских выборах.

«Учитывая результаты кандидата от «Слуги народа» Ирины Верещук на этих выборах, которую лично презентовал и поддерживал президент Зеленский, «фактор Кличко» не на шутку обеспокоил резидентов кабинетов на Банковой. Тем более, что с начала пандемии мэр Киева не раз вступал в конфронтацию с центральной властью в отношении подходов в борьбе с пандемией. При этом он выступал не только как мэр крупнейшего города, но и как голос региональных элит – с позиций председателя Ассоциации городов Украины», - пишет Вигиринский.

Борьба против Кличко началась еще весной, когда в офисах коммунальных предприятий Киева прошли обыски, а нескольких соратников мэра столицы даже вызвали на допросы. Впоследствии, для нейтрализации Кличко Банковая пошла на неформальный союз со своими до недавнего времени яркими критиками. Уже в июне под эгидой Офиса Президента в Хмельницком был проведен Конгресс региональных и местных властей, на который мэра столицы не пригласили. Формально главой Палаты местных властей этого конгресса был избран Андрей Садовый, но ключевым спикером стал его заместитель и мэр Днепра Борис Филатов.

«Что интересно, накануне резко снизился градус критики, который сам Филатов и его давний соратник и бизнес-партнер Геннадий Корбан адресовали Президенту Зеленскому и его окружению. В течение текущего года не шокируют общественность новостями о завершены и направлены в суд уголовные производства в отношении представителей мэрии Днепра, которые должны были бы быть логичным следствием расследования преступлений, в рамках которых, в 2019-2020 годах сотрудниками СБ Украины, едва ли не ежемесячно обыскивали коммунальные предприятия и учреждения Днепра. В логике украинской политики это обычно свидетельствует о появлении нового, ситуативного политического альянса", - предполагает Вигиринский.

Собственно, от такого союза в выигрыше обе стороны, указывает аналитик. Банковая выставляет против Кличко харизматичного и авторитетного хозяйственника Филатова. А Корбан и Филатов получают второй шанс на возвращение в большую политику.

«Он (Филатов, - ред.) имиджево размывает и организационно ослабляет Кличко, поскольку тоже является выходцем из местного самоуправления, тоже представляет интересы местной власти, но в пределах Палаты местных советов, а не Ассоциации городов Украины. А следует понимать, что для Кличко именно Ассоциация городов Украины – это ключ к работе с региональными элитами и развертывания собственной кампании накануне выборов, после того как его партия, фактически, растворилась в «Блоке Петра Порошенко». Что же до Филатова и Корбана – это не только возможность «спать спокойно», но и новый шанс на выход в общенациональную политику с «Предложением», после разгрома Порошенко проекта «Укроп», - заключает Вигиринский.